Ljubljana, 5. decembra - Na Ljubljanski borzi se je dopoldne indeks SBI TOP dvignil tik nad gladino. Dražijo se delnice Krke in NLB, cenijo pa delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so doslej največ zanimanja pokazali za delnice Triglava, NLB in Krke.