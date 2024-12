Na Japonskem zaradi prevelike pristnosti odpoklicali replike meča iz knjig o Harryju Potterju

Tokio, 7. decembra - Na Japonskem so odpoklicali replike meča iz knjig o Harryju Potterju, ki so bile na prodaj v enem od tamkajšnjih tematskih parkov o tem čarovniku. Replike so bile namreč preveč pristne in bi lahko pomenile kršitev japonske zakonodaje. Nekateri kupci so svoje replike že predali oblastem, pri tem pa svojo žalost izrazili prek družbenih omrežij.