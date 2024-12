V prvem četrtletju pametne naprave uporabljalo 70 odstotkov Slovencev

Ljubljana, 5. decembra - Internet je prvem četrtletju uporabljalo 91 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih med 16 in 74 let, kar je odstotno točko več kot v enakem obdobju lani. Pametne naprave ali sisteme je za zasebne namene uporabljalo 70 odstotkov prebivalstva, od tega največ mladi. Uporaba pametnih naprav je bila največja v koroški in osrednjeslovenski regiji.