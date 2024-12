Posli oplemenitenja močno vplivali na oktobrsko blagovno menjavo

Ljubljana, 5. decembra - Slovenska podjetja so oktobra izvozila za 5,77 milijarde evrov blaga, kar je 17,9 odstotka več kot oktobra lani, je danes objavil statistični urad. Uvozila so za 8,89 milijarde evrov blaga, kar je medletno 81,4 odstotka več. Glavni razlog za močan skok uvoza so t. i. posli oplemenitenja, zaradi katerih se je skoraj potrojil uvoz iz nečlanic EU.