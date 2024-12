Minister Props ob mednarodnem dnevu prostovoljstva izpostavil koristi prostovoljstva

Ljubljana, 5. decembra - Minister za javno upravo Franc Props je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva izpostavil številne koristi prostovoljstva, ki krepi družbene vrednote, spodbuja aktivno državljanstvo in vključuje mlade v družbo. Poudaril je, da so na ministrstvu letos dosegli pomemben mejnik z osnutkom strategije razvoja prostovoljstva v Sloveniji do leta 2030.