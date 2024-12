Unicef želi prihodnje leto za pomoč zbrati 9,9 milijarde dolarjev

New York, 5. decembra - Sklad ZN za otroke (Unicef) je v sredo objavil poziv za zbiranje sredstev v višini 9,9 milijarde dolarjev (9,4 milijarde evrov) za pomoč milijonom otrok, ki so jih prizadele vojne in druge krize, v prihodnjem letu. Izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell je poudarila, da je obseg humanitarnih potreb otrok na zgodovinsko visoki ravni.