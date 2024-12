Osumljenec tatvine s solzivcem napadel policista

Ljubljana, 5. decembra - V torek popoldne sta policista na območju Kongresnega trga v Ljubljani pričela ugotavljati identiteto moškega, ki je bil osumljen kraje v trgovini. 44-letnik je namesto dokumentov izvlekel solzivec in oba policista popršil, nato pa s kraja zbežal. Policista sta ga prijela in pridržala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.