Piranski akvarij ob 60-letnici izdal jubilejno znamko in razglednico

Piran, 5. decembra - V Akvariju Piran, ki letos praznuje 60 let delovanja, so v sklopu praznovanja jubileja danes pripravili okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki poudarili pomen sodelovanja različnih strok s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti morja. Ob tem so izdali posebno jubilejno znamko in razglednico, za kateri so izbrali motiv modre rakovice.