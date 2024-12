Zdravstveni dom Idrija z novimi prostori

Idrija, 5. decembra - V Idriji so prenovili stari zdravstveni dom in ga ta teden uradno predali namenu. V novo pridobljene prostore v t. i. avstrijskem objektu so iz centralnega zdravstvenega doma preselili ambulante medicine dela, prometa in športa ter del dejavnosti centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V centralnem objektu načrtujejo urgentni center.