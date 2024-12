Newyorške borze končale v zelenem

New York, 4. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili obarvani v zeleno. Vsi trije osrednji indeksi so dosegli nove rekordne vrednosti, s čimer se je nadaljevala rast po novembrskih predsedniških volitvah, tudi zaradi optimizma glede nadaljnjega zniževanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.