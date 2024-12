Pidcock zapušča Ineos Grenadiers

London, 4. decembra - Dvakratni olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu Britanec Tom Pidcock sporazumno zapušča cestno ekipo Ineos Grenadiers, so sporočili iz britanske ekipe. Do potrditve je prišlo po mesecih špekulacij, Pidcock je že na olimpijskih igrah v Parizu izrazil nezadovoljstvo in priznal, da ga negotovost izčrpava, poroča AFP.