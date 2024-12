Na mednarodni konferenci na Bledu se bodo lotili izzivov pri človekovih pravicah v sodobnosti

Bled, 5. decembra - Institucija Varuha človekovih pravic, ki je začela delovati pred tremi desetletji, danes in v petek ob okroglem jubileju na Bledu prireja mednarodno konferenco o izzivih na področju človekovih pravic v času digitalne in dolgožive družbe ter podnebnih sprememb. Sodelovali bodo varuhi in drugi strokovnjaki iz več kot desetih držav.