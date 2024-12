Unior v postopno ukinitev programa strojegradnje

Zreče, 4. decembra - Unior bo postopoma ukinil program strojegradnje in zaprl obrat v Zrečah, v katerem je zaposlenih 155 delavcev. Razlog za to je dejstvo, da obrat že nekaj let posluje z izgubo, ki se povečuje, novih projektov pa ni, je za Forbes Slovenija povedal predsednik uprave Uniorja Robert Vuga.