Orban s papežem in vatikanskimi diplomati o vojni v Ukrajini

Vatikan, 4. decembra - Madžarski premier Viktor Orban se je danes v Vatikanu s papežem Frančiškom in visokima predstavnikoma Vatikana pogovarjal o možnostih za mir v Ukrajini. S Svetega sedeža so sporočili, da so v pogovoru posebno pozornost namenili vojni v Ukrajini, s poudarkom na humanitarnih posledicah in prizadevanjih za spodbujanje miru.