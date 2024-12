MNZ in policija: Naloge opravljamo strokovno in učinkovito, prebivalci Slovenije so varni

Ljubljana, 4. decembra - Na ministrstvu za notranje zadeve ob očitkih na račun dela organov v njihovi sestavi, predvsem policije, poudarjajo, da naloge opravljajo strokovno, zakonito in učinkovito. "Prebivalke in prebivalci v Sloveniji so varni," zatrjujejo. Na policiji zatrjujejo še, da so kakršnikoli dvomi o strokovnosti neupravičeni.