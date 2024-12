Zasedanje Varnostnega sveta ZN o Ukrajini osredotočeno na usodo otrok

New York, 4. decembra - Današnje zasedanje Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini, ki so ga sklicale ZDA, se je osredotočilo na usodo ukrajinskih otrok. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je med drugim dejal, da zaradi vojne v Ukrajini na teden umre ali je ranjenih povprečno 16 otrok, kar 7,5 milijona pa jih trpi zaradi psiholoških in fizičnih posledic.