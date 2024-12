TIMSS 2023: Slovenski dečki pred deklicami, na vrhu mednarodne lestvice Singapur

Ljubljana, 4. decembra - Slovenija je po 20 letih naraščajočih trendov znanja matematike in naravoslovja, kot jih meri raziskava TIMSS, doživela padec v znanju četrtošolcev, in sicer na raven iz leta 2011. Na obeh področjih so bili slovenski dečki nekoliko boljši od deklic. V mednarodni primerjavi pa so na obeh področjih na vrhu lestvice Singapur, Tajvan in Južna Koreja.