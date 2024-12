Na KI predstavili novo knjigo o življenju pokojnega kemika Dušana Hadžija

Ljubljana, 4. decembra - Na Kemijskem inštitutu (KI) so danes predstavili novo knjigo Dušan Hadži, življenje kemika. Knjiga v izdaji KI osvetljuje bogato življenje pokojnega akademika Dušana Hadžija (1921-2019), ki je na KI deloval tudi kot vodja laboratorija za strukturno kemijo in je pomembno vplival na razvoj slovenske kemijske znanosti in znanosti nasploh.