KPK bo po današnjih razgovorih proučil pridobljene informacije

Ljubljana, 4. decembra - S Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so po današnjih razgovorih s premierjem Robertom Golobom in pričami v zvezi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar in druge zaposlene na notranjem ministrstvu, sporočili, da bodo proučili pridobljene informacije.