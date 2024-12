Marko Lovec za STA: EU kljub krizam v Nemčiji in Franciji še vedno deluje

Ljubljana, 4. decembra - Evropska unija kljub političnim krizam v Franciji in Nemčiji še vedno deluje, saj lahko še vedno dajeta podporo Evropski komisiji, ki ima trenutno voditeljsko vlogo. Bi bila pa težava v primeru razpada koalicije in krepitve konfliktov v EU, saj bi to lahko izkoristil novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, je za STA ocenil analitik Marko Lovec.