Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 4. decembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 0,12 odstotka. Navzdol so ga potisnile delnice Petrola, Luke Koper in Cinkarne Celje, na višji ravni kot v torek so trgovanje končale le delnice Zavarovalnice Triglav. Sklenjenih je bilo za nekaj manj kot 1,7 milijona evrov poslov, skoraj polovico so k temu prispevale delnice NLB.