Na Manhattnu ustrelili direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare

New York, 4. decembra - Za zdaj še neznani storilec je davi sredi Manhattna v New Yorku s pištolo ustrelil in ubil 50-letnega izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona, poročajo ameriški mediji. UnitedHealthcare je ena največjih zdravstvenih zavarovalnic v ZDA.