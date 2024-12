Od danes popolna zapora dela novomeške Seidlove ceste

Novo mesto, 7. decembra - Novomeška Seidlova cesta bo na odseku med križiščem s Cankarjevo ulico in Plavo laguno od danes do predvidoma ponedeljka popolnoma zaprta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin. V ponedeljek bo promet znova potekal ob delni zapori, če pa izvajalcu del še ne bo uspelo končati, bodo popolno zaporo podaljšali, so sporočili z Občine Novo mesto.