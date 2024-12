Huda nesreča v Jurki vasi pri Straži terjala smrt voznika avtobusa

Straža, 4. decembra - Na cesti Straža-Novo mesto je nekaj pred 13. uro v Jurki vasi prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena tovorno vozilo in avtobus. V nesreči je umrl 50-letni voznik avtobusa. Lažje poškodovana sta bila 58-letni voznik tovornega vozila in 24-letni potnik v avtobusu, so za STA potrdili na Policijski upravi Novo mesto.