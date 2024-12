AMZS: Za pridobitev licence Žagarju nismo postavljali novih pogojev

Ljubljana, 4. decembra - Pri krovni slovenski organizaciji za spidvej AMZS so se odzvali na napoved najboljšega slovenskega spidvejista Mateja Žagarja, da bo v novi sezoni dirkal pod okriljem Hrvaške motociklistične zveze (HMS). Pojasnili so, da Žagarju niso postavljali nobenih novih pogojev za sodelovanje, so pa že dlje časa jasni pogoji za pridobitev licence.