Skakalci na sneg v Wislo v isti postavi kot na uvodu sezone

Ljubljana, 5. decembra - Konec tedna, že v petek so na sporedu kvalifikacije, se bo v poljski Wisli nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na uvodnih dveh postojankah v Lillehammerju in Ruki so Slovenci iztržili manj od pričakovanj, zato si selektor Robert Hrgota želi, da bi na Poljskem le pokazali, kaj znajo, in nadgradili dosežke z uvoda sezone.