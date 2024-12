SZS podpira projekt Šolar na smuči

Ljubljana, 4. decembra - Smučarska zveza Slovenije se je pridružila ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter zavodu za šport Planica pri vabilu in vzpodbudi osnovnih šol, naj se pridružijo vseslovenskemu projektu Šolar na smuči. Ta vrsto let uspešno spodbuja otroke k odkrivanju veselja do smučanja ter k aktivnemu preživljanju prostega časa na snegu, so sporočili iz SZS.