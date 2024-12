Otroke bo obiskal Miklavž

Ljubljana, 5. decembra - Otroke bo na predvečer svojega godu, 6. decembra, obiskal Miklavž, prvi od decembrskih dobrih mož. Pridnim bo prinesel darila, manj pridnim pa šibo. V več mestih in krajih po Sloveniji bodo ob tem potekali Miklavževi sprevodi, ponekod bodo to priložnost izkoristili tudi za prižig prazničnih luči in odprtje drsališč.