Maribor, 7. decembra - Miklavž je svoje obhode že opravil, zdaj pa se lahko otroci veselijo prihoda še drugih dveh dobrih decembrskih mož. V Mariboru se bo danes s Pohorja spustil dedek Mraz in nato do konca decembra obiskoval otroke po vrtcih, šolah in javnih prireditvah.