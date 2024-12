Iran iz zdravstvenih razlogov začasno izpustil Nobelovko Mohamadi

Teheran, 4. decembra - Iran je iz zdravstvenih razlogov za tri tedne izpustil aktivistko za pravice žensk in Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi, ki od novembra 2021 prestaja zaporno kazen, je danes sporočil njen odvetnik. Družina in podporniki Mohamadi so prepričani, da ukrep ni zadosten ter zahtevajo njeno takojšnjo in brezpogojno izpustitev.