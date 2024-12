Strelišče v Slovenj Gradcu s prenovo dobilo sodobno tehnično opremo

Slovenj Gradec, 4. decembra - V slovenjgraški športni dvorani so dopoldne odprli prenovljeno strelišče. Prenova je stala 74.000 evrov z DDV in jo je sofinancirala Fundacija za šport. S prenovo je strelišče dobilo novo podobo z najsodobnejšo tehnično opremo za treninge in tekmovanja v streljanju z zračnim orožjem, so sporočili z Mestne občine Slovenj Gradec.