Objavljen javni poziv za sofinanciranje integracije novozaposlenih brez državljanstva

Ljubljana, 4. decembra - Ministrstvo za solidarno prihodnost je objavilo javni poziv za dodelitev sredstev izvajalcem s področja socialnovarstvenih storitev za sofinanciranje stroškov integracije za novo zaposlene osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva. Za prijavitelje so predvideni trije roki, prvi do 31. januarja, drugi do 16. maja in tretji do 30. septembra.