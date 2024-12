Občina Ankaran bo ustanovila nov zavod

Ankaran, 4. decembra - Ankaranski občinski svet je v torek sprejel odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran. Kot so sporočili iz županovega kabineta, bo predvidoma začel delovati v prihodnjem letu in bo izvajal dejavnosti v javnem interesu na področjih ohranjanja narave, športa, kulture, turizma, mladinskih dejavnosti in skrbi za starejše.