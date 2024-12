Štirim britanskim nuklearkam bodo podaljšali življenjsko dobo

London, 4. decembra - Štirim od petih jedrskih elektrarn v Veliki Britaniji bodo podaljšali življenjsko dobo, je sporočil njihov upravljavec, francosko podjetje EDF. Jedrski elektrarni Heysham 2 in Torness bosta po novem delovali do leta 2030, torej dve leti dlje od prvotnih načrtov, Heysham 1 in Hartlepool pa eno leto dlje, do leta 2027.