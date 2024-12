Mednarodni dan prostovoljstva letos posvečen skupnostim in dobremu počutju prostovoljcev

Ljubljana, 5. decembra - Današnji mednarodni dan prostovoljstva so v Združenih narodih posvetili skupnostim in dobremu počutju prostovoljcev po vsem svetu, ki ga uničujejo vojaški konflikti, podnebne spremembe in družbene krivice. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva izpostavil, da je gradnja boljšega sveta naloga vseh ljudi.