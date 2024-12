V več italijanskih mestih racija proti skupini neonacistov

Bologna, 4. decembra - Italijanski organi pregona so danes v raciji proti neonacistični skupini pridržali najmanj 12 ljudi ter med preiskavo več kot 20 domov zasegli strelno orožje in nože. Operacija proti članom skupine, ki jih sumijo članstva v teroristični organizaciji, je med drugim potekala v Bologni, Rimu in Milanu, poročajo tuje tiskovne agencije.