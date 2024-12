Gen energija z donacijo pediatrični kliniki omogočil nakup opreme

Ljubljana, 4. decembra - V podjetju Gen energija so z donacijo Ustanovi za novo Pediatrično kliniko v višini 80.000 evrov omogočili nakup nove opreme za respiratorno diagnostiko. Ta bo zagotovila boljšo zdravstveno oskrbo otrokom na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, tako pri pogostih kot tudi redkih in zahtevnih bolezenskih stanjih, so sporočili iz UKC Ljubljana.