Letošnja jesen toplejša, bolj mokra in manj osončena

Ljubljana, 4. decembra - Letošnja jesen je bila na državni ravni toplejša, bolj mokra in malce manj osončena od dolgoletnega povprečja, so po za zdaj sicer delnih in ne povsem preverjenih podatkih sporočili z Agencije za okolje (Arso). Letošnja jesen se po njihovih podatkih uvršča na deseto mesto najtoplejših jeseni vse od leta 1950.