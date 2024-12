Ustanovili koordinacijo slovenskega zamejskega športa

Ljubljana, 4. decembra - Slovenski zamejski šport se je s podpisom ustanovne listine v Ljubljani uradno združil v Zamejsko športno koordinacijo (Zaško). Zamejske organizacije so izpostavile, da je to za Slovenijo izjemnega pomena, saj gre za povezovanje širšega narodnega prostora, šport pa je ob jeziku, kulturi in gospodarstvu med nosilci razvoja skupnosti.