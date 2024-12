Nemška policija v okviru mednarodne akcije razbila mrežo tihotapcev migrantov

Düsseldorf, 4. decembra - Nemška policija je davi v okviru akcije, usklajene na evropski ravni, na zahodu in jugozahodu Nemčije izvedla racije proti mreži tihotapcev migrantov, je sporočila njena tiskovna predstavnica. Kot je dejala, so tihotapci migrante z Bližnjega vzhoda in severa Afrike v napihljivih čolnih prevažali na Otok.