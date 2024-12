V ptujski bolnišnici bolnikom odslej na voljo bogatejša zbirka knjig

Ptuj, 8. decembra - V ptujski splošni bolnišnici so v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj ob dnevu slovenske kulture ta teden namestili nove knjižne police. Na skupno 15 metrih polic so namestili knjige in revije, ki so jih v ptujski knjižnici izločili iz svoje zbirke ali prejeli v dar. Knjige bodo tako odslej krajšale čas bolnikom v bolnišnici.