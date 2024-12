Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP dopoldne praktično na izhodišču

Ljubljana, 4. decembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,01 odstotka. Indeks je ostal pod gladino, ker je predvsem pocenitev delnic Petrola za slab odstotek izničila podražitev delnic Krke in NLB. Največ zanimanja je dopoldne ravno za delnice NLB in Krke, ki so se kot edine podražile.