Golob: KPK sem podal vsa pojasnila, očitke pa v celoti ovrgel

Ljubljana, 4. decembra - Premier Robert Golob je po razgovoru na KPK, kamor je bil vabljen zaradi očitkov o političnih pritiskih na policijo, dejal, da je komisiji podal vsa pojasnila in očitke v celoti zanikal in ovrgel. Ob tem je izrazil prepričanje, da se bo izkazalo, da so izjave, na katerih temeljijo obtožbe, neresnične.