Telefonski imenik odslej le še v digitalni obliki

Ljubljana, 4. decembra - Izšel je najnovejši Telefonski imenik Slovenije, ki pa po novem ne bo več izhajal v knjižni obliki, temveč le še v digitalni obliki, in sicer na DVD ter na spletu. Kot so sporočili iz družbe TSmedia, želijo s to potezo prispevati k zmanjšanju porabe papirja, tiskanja in transporta ter posledično k varovanju naravnih virov.