V Prestranku protest zaradi dejavnosti družbe Odpad Pivka, inšpektorat začel postopek

Prestranek, 4. decembra - Civilna iniciativa za normalizacijo bivanjskih razmer v Prestranku in Kočah je v torek pripravila protest zaradi dejavnosti družbe Odpad Pivka v industrijski coni v Prestranku. Kot so opozorili, so se razmere za bivanje zelo poslabšale zaradi nenehnega hrupa in prometa ter možnosti onesnaženja. Pristojni inšpektorat je sicer uvedel nadzor.