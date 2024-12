Kriminalisti izsledili s spletno prevaro ukraden denar slovenskega podjetja

Celje, 4. decembra - Celjski kriminalisti so v minulih dneh obravnavali goljufijo, storjeno na škodo podjetja iz okolice Celja. Šlo je za nepooblaščeno prenakazilo okoli 200.000 evrov z računa podjetja na račun v Nemčiji. Policisti so uspeli večino denarja izslediti in zavarovati pred nepooblaščenim razpolaganjem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.