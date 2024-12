Večer o omrežninski reformi (4. 12.)

Ljubljana, 4. decembra - Timotej Milanov v komentarju Reforma reforme piše o omrežninski reformi. Avtor kritizira politike, ki so zvlekli neodvisno Agencijo za energijo v politični vrtinec. Izpostavi, da so v vladi reformo označili za zastarelo, čeprav je bila takrat v veljavi komaj dva meseca, in sprejeli sklepe, s katerimi so agencijo pozvali, da poseže v reformo.