Dončićev Dallas po preobratu do zmage in vozovnice za Las Vegas

Dallas, 4. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks so si z zmago s 121:116 nad Memphis Grizzlies v severnoameriški ligi NBA priigrali četrtfinale pokala v Las Vegasu. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić je pred domačimi navijači dosegel 37 točk, Spencer Dinwiddie in P.J. Washington ml. pa sta v zadnjih minutah zadela za tri in pomagala Dallasu do velikega preobrata.