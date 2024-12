V Varnostnem svetu ZN pozivi k iskanju politične rešitve za Sirijo

New York, 4. decembra - Nedavni dogodki bi morali biti budnica sirski vladi in ključnim mednarodnim zainteresiranim stranem za nujno iskanje politične rešitve skoraj 14 let trajajočega konflikta, je na torkovem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN povedal veleposlanik Samuel Žbogar. Izredno zasedanje zaradi okrepitve spopadov v Siriji se je končalo brez ukrepa.