Zmaga van Nistelrooya na debiju na klopi Leicestra

London, 3. decembra - Na prvih dveh tekmah 14. kroga angleškega nogometnega prvenstva so bila dejavna moštva z dna prvenstvene razpredelnice. Leicester je gostil West Ham in ga premagal s 3:1, na klopi domačih je tako uspešno debitiral nizozemski strokovnjak in nekdanji zvezdnik številnih evropskih klubov Ruud van Nistelrooy.